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Лидеры G7 публично высмеяли путина

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня перед переговорами на саммите G7, премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава правительства Канады Джастин Трюдо и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высмеяли российского диктатора за его привычку сниматься в образе "мачо", когда садились за переговоры. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Свидетелями этого стали журналисты с включенными камерами.

Цитата

"Мы снимаем пиджаки?" – спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, но Джонсон иронически отметил: "Мы должны показать, что мы жестче путина".

Трюдо добавил: "Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью", имея в виду известную фотографию путина в 2009 году, на которой он едет верхом на коне без рубашки.

На что Джонсон заметил: "Мы должны показать им наши грудные мышцы".

После этой фразы неожиданно вмешалась глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая сказала: "Верховая езда – это лучше всего".

Последующий разговор лидеров продолжился без фотографов и других посторонних.

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