Лидеры G7 публично высмеяли путина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня перед переговорами на саммите G7, премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава правительства Канады Джастин Трюдо и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высмеяли российского диктатора за его привычку сниматься в образе "мачо", когда садились за переговоры. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Свидетелями этого стали журналисты с включенными камерами.
Цитата
"Мы снимаем пиджаки?" – спросил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил подождать, пока не будет сделана официальная фотография, но Джонсон иронически отметил: "Мы должны показать, что мы жестче путина".
Трюдо добавил: "Мы устроим показ верховой езды с обнаженной грудью", имея в виду известную фотографию путина в 2009 году, на которой он едет верхом на коне без рубашки.
На что Джонсон заметил: "Мы должны показать им наши грудные мышцы".
После этой фразы неожиданно вмешалась глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая сказала: "Верховая езда – это лучше всего".
Последующий разговор лидеров продолжился без фотографов и других посторонних.