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путін заявив, що війна може продовжуватися доти, доки «не залишиться останній українець»

путін заявив, що війна може продовжуватися доти, доки «не залишиться останній українець»

Київ • УНН

 • 4858128 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. диктатор росії володимир путін у четвер виступив із попередженням Заходу та Україні, заявивши, що війна може затягтися доти, доки «не залишиться останній українець», передає УНН.

Цитата

«Сьогодні ми чуємо, що вони хочуть перемогти нас на полі бою. Ну, що я можу сказати? Нехай спробують», — сказав путін під час зустрічі з керівниками партійних фракційдерждуми, яка транслювалася державним телебаченням.

«Ми постійно чуємо, що Захід готовий воювати з нами доти, доки не залишиться останній українець. Це є трагедія для українського народу. Однак, схоже, все до цього йдеться», - сказав він.

Деталі

путін також згадав і про переговори.

«Ми не відмовляємось від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі продовжиться конфлікт, тим складніше їм буде домовлятися з нами», — додав він.

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