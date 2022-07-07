путін заявив, що війна може продовжуватися доти, доки «не залишиться останній українець»
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. диктатор росії володимир путін у четвер виступив із попередженням Заходу та Україні, заявивши, що війна може затягтися доти, доки «не залишиться останній українець», передає УНН.
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«Сьогодні ми чуємо, що вони хочуть перемогти нас на полі бою. Ну, що я можу сказати? Нехай спробують», — сказав путін під час зустрічі з керівниками партійних фракційдерждуми, яка транслювалася державним телебаченням.
«Ми постійно чуємо, що Захід готовий воювати з нами доти, доки не залишиться останній українець. Це є трагедія для українського народу. Однак, схоже, все до цього йдеться», - сказав він.
Деталі
путін також згадав і про переговори.
«Ми не відмовляємось від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі продовжиться конфлікт, тим складніше їм буде домовлятися з нами», — додав він.
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