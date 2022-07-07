путін заявив, що війна може продовжуватися доти, доки «не залишиться останній українець»

Цитата

«Сьогодні ми чуємо, що вони хочуть перемогти нас на полі бою. Ну, що я можу сказати? Нехай спробують», — сказав путін під час зустрічі з керівниками партійних фракційдерждуми, яка транслювалася державним телебаченням.

«Ми постійно чуємо, що Захід готовий воювати з нами доти, доки не залишиться останній українець. Це є трагедія для українського народу. Однак, схоже, все до цього йдеться», - сказав він.

Деталі

путін також згадав і про переговори.

«Ми не відмовляємось від мирних переговорів. Але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі продовжиться конфлікт, тим складніше їм буде домовлятися з нами», — додав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідери G7 публічно висміяли путіна