путин блефует, говоря, что ничего еще не начинал в Украине – Фукуяма

Цитата

“Думаю, что он лжет, как он лжет о многих других вещах. Западные военные аналитики, которые изучают состояние российских вооруженных сил, отмечают, что сейчас армия рф испытывает очень острую нехватку личного состава. Они потеряли, вероятно, до трети всего личного состава, который первоначально собрали и направили на разгром Украины. Оценки российских потерь только приблизительные, но, возможно, речь идет о порядка 20 000 убитых и, возможно, порядка 60 000 раненых. Плюс к этому пленные, и так далее”, – заявил Фукуяма.

Детали

Он заявил, что даже для такой большой страны, как россия – война в Украине отнюдь не маленькая военная операция. И, с военной точки зрения, все это практически катастрофа.

“Учитывая, что российская армия добилась лишь очень незначительного продвижения за два месяца с тех пор, как они начали концентрировать военные действия на Донбассе, и я полагаю, что у них не так много резервов, так что, с моей точки зрения, путин блефует, когда говорит, что они еще даже не начинал”, – добавил он.

Дополнение

диктатор россии владимир путин в четверг выступил с предупреждением Западу и Украине, заявив, что война может затянуться, пока «не останется последнего украинца».