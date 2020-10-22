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Война в Карабахе: число погибших со стороны Армении и Азербайджана почти 5 тысяч

Война в Карабахе: число погибших со стороны Армении и Азербайджана почти 5 тысяч

Киев  •  УНН

 • 41616 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе и начала боевых действий 27 августа с обеих сторон погибло почти 5 тысяч человек. Об этом на заседании дискуссионного клуба “Валдай” заявил президент России Владимир Путин, передает УНН.

“Сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия заключается в том, что люди погибают. Знаете, много потерь с обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более две тысячи погибших с одной стороны, и с другой. Общее количество погибших приближается уже к пяти тысячам. Обращаю внимание, что за 10 лет войны в Афганистане в Советском Союзе, в Советской армии погибло 13 тысяч. А тут за такой короткий промежуток времени — уже почти 5”, — сказал Путин.

По его словам, на Минской группе, в которой с 1992 года входят Россия, Франция и США лежит ответственность за организацию переговорного процесса.

“Я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном. В день по несколько раз говорю с ними по телефону, по несколько раз в день. Наши министры иностранных дел, министры обороны, руководители спецслужб находятся в постоянном контакте. Вы знаете, в очередной раз приезжали к нам министры иностранных дел обеих стран. Сегодня (22 октября — ред.), по-моему, нет, 23-го они встречаются в Вашингтоне. Я очень рассчитываю на то, что и американские наши партнеры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию”, — заявил Путин.

Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что говорить о миротворцах в Карабахе можно только после деоккупации территорий. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил дипломатическое урегулирование конфликта с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

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