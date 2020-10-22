Війна у Карабасі: кількість загиблих з боку Вірменії та Азербайджану майже 5 тисяч

“Сьогодні ми маємо конфлікт в самому гіршому його варіанті. І трагедія полягає в тому, що люди гинуть. Знаєте, багато втрат з обох сторін. За нашими даними, з обох сторін понад дві тисячі загиблих з одного боку і з іншого. Загальна кількість загиблих наближається вже до п’яти тисяч. Звертаю увагу, що за 10 років війни в Афганістані в Радянському Союзі, в Радянській армії загинуло 13 тисяч. А тут за такий короткий проміжок часу — вже майже п’ять”, — сказав Путін.

За його словами, на Мінській групі, до якої з 1992 року входять Росія, Франція та США, лежить відповідальність за організацію переговорного процесу.

“Я в дуже тісному контакті перебуваю і з президентом Алієвим, і з прем’єр-міністром Пашіняном. В день по кілька разів говорю з ними по телефону, по кілька разів на день. Наші міністри закордонних справ, міністри оборони, керівники спецслужб знаходяться в постійному контакті. Ви знаєте, в черговий раз приїжджали до нас міністри закордонних справ обох країн. Сьогодні (22 жовтня — ред.), по-моєму, немає, 23-го вони зустрічаються у Вашингтоні. Я дуже розраховую на те, що і американські наші партнери будуть діяти в унісон з нами, будуть допомагати врегулюванню”, — заявив Путін.

Як повідомляв УНН, Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що говорити про миротворців у Карабасі можна лише після деокупації територій. Проте прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.