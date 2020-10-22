Прем'єр Вірменії виключив мирне вирішення конфлікту навколо Карабаху
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян виключив дипломатичне врегулювання конфлікту з Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху. Про це він сказав в середу, 21 жовтня, в Єревані, передає УНН із посиланням на DW.
“Ми повинні усвідомлювати, що питання Карабаху, хоча б на даному етапі, і починаючи з цього етапу, ще дуже довгий час не може мати дипломатичного рішення. Все подібні пропозиції повинні вважатися такими, що завершилися”, — сказав він.
За словами Пашиняна, Азербайджан не згоден ні на що, крім капітуляції Карабаху. Він закликав співгромадян добровільно відправлятися на фронт, щоб боротися до кінця. “Вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе рішення карабахського конфлікту”, — підкреслив Пашинян. Він закликав мерів всіх вірменських міст, глав адміністрацій, органів місцевого самоврядування організувати процес формування добровольчих загонів, які будуть переведені в розпорядження Головного штабу ЗС Вірменії.
Тим часом в Баку кажуть про прихильність мирному врегулюванню нагорно-карабахського конфлікту. “Азербайджан підтримує врегулювання конфлікту шляхом переговорів відповідно до існуючої дорожньою картою відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН”, — йдеться в заяві помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджієва.
“При цьому заяви прем’єр-міністра Вірменії про те, що „у конфлікту немає дипломатичного рішення“ ще раз демонструють, що Вірменія абсолютно не зацікавлена у врегулюванні конфлікту шляхом переговорів”, — зазначив Гаджієв. За його твердженням, “цією заявою саме керівництво Вірменії визнає, що метою Вірменії є окупація територій Азербайджану”.
Раніше Президент Азербайджану заявив, що говорити про миротворців у Карабасі можна лише після деокупації територій.