Вторник в Киеве начался с пробок: где "тянучка"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 21 сентября, на дорогах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Голосеевском, Валерия Лобановского и Победы. Также движение затруднено по улицам Жилянской, Евгения Коновальца, Набережно-Крещатицкой, Саксаганского, Богатырской, Борщаговской, Народного Ополчения. Также пробки есть на улицах Дегтяревской, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Вячеслава Черновола, Юрия Ильенко, Сырецкой.
Тем временем на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, Бажана и Соборности.
Движение на мостах Дарницком, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Патона и Южном заметно незначительное осложнение в направлении правого берега.
Дополнение
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По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киев пришла метеорологическая осень.