Синоптики предупредили о заморозках в Украине: где ожидаются
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки - на западе завтра ночью, 23 сентября - распространятся на большинство территории страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Цитата:
"Ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности - желтый", - указали синоптики.
Детали
Значительное снижение температуры ощутимо было в Украине еще накануне, и в грядущую неделю на территории страны будут господствовать холодные воздушные массы преимущественно с северо-запада, поэтому одеваться нужно очень тепло, говорят синоптики. Облачная и дождливая погода будет наблюдаться в большинстве областей, в Карпатах даже возможен мокрый снег.
Добавим
В Карпатах температура упала до нуля.