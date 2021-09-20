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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125226 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118597 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116365 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Синоптики предупредили о заморозках в Украине: где ожидаются

Синоптики предупредили о заморозках в Украине: где ожидаются

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки - на западе завтра ночью, 23 сентября - распространятся на большинство территории страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Цитата:

"Ночью 22 сентября в западных областях, 23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности - желтый", - указали синоптики.

Детали

Значительное снижение температуры ощутимо было в Украине еще накануне, и в грядущую неделю на территории страны будут господствовать холодные воздушные массы преимущественно с северо-запада, поэтому одеваться нужно очень тепло, говорят синоптики. Облачная и дождливая погода будет наблюдаться в большинстве областей, в Карпатах даже возможен мокрый снег.

Добавим

В Карпатах температура упала до нуля.

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