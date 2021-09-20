У Карпатах температура знову впала до нуля
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Карпатах за пів місяця уже щонайменше двічі зафіксували зниження температури до 0°. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.
Деталі
На горі Піп Іван Чорногірський - одній з найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей - на ранок 20 вересня було хмарно. Тут вранці був дощ. Температура повітря знизилася до нуля градусів.
Додамо
Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, холод в Україні завтра домінуватиме, при цьому вже 22-го вересня в Карпатах навіть, через низьку температуру повітря, можливий сніг. Однак, за її прогнозом, наступними вихідними суттєво потепліє.
Метеоролог не виключала раніше, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.