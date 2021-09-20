В Карпатах температура снова упала до нуля
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Карпатах за полмесяца уже как минимум два раза зафиксировали понижение температуры до 0°. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
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На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - на утро 20 сентября было облачно. Здесь утром был дождь. Температура воздуха понизилась до нуля градусов.
Добавим
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, холод в Украине завтра будет доминировать, при этом уже 22-го сентября в Карпатах даже, при низкой температуре воздуха, возможен снег. Однако, по ее прогнозу, в следующие выходные существенно потеплеет.
Метеоролог не исключала ранее, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.