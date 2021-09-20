В Карпатах температура снова упала до нуля

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 128615 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 144627 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 120526 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 118094 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 151673 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123948 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 166880 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143452 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179771 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173055 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Актуальное
В Карпатах температура снова упала до нуля

В Карпатах температура снова упала до нуля

Киев  •  УНН

 • 16288 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Карпатах за полмесяца уже как минимум два раза зафиксировали понижение температуры до 0°. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Детали

На горе Поп Иван Черногорский - одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - на утро 20 сентября было облачно. Здесь утром был дождь. Температура воздуха понизилась до нуля градусов.

Добавим

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, холод в Украине завтра будет доминировать, при этом уже 22-го сентября в Карпатах даже, при низкой температуре воздуха, возможен снег. Однако, по ее прогнозу, в следующие выходные существенно потеплеет.

Метеоролог не исключала ранее, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.

Украинские Национальные Новости

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