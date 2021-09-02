Метеоролог не виключає, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні

Цитата

"Жовтень почав набувати процесів нібито предзим'я: у ньому може бути навіть холодніше, ніж потім в листопаді. І при чому це дуже останні роки все здорово проглядається. Мене турбує друга половина жовтня, тому, що якщо там з'явитися мінусова температура, - це говорить про те, що з'явиться вже сніговий покрив. Але він лежати не буде - це буде сніг з дощем", - розповіла Вазіра Мартазінова.

Деталі

Також метеоролог зазначила, що спостерігається "розкид" у графіку кліматичної зими: вона може початися в кінці січня і закінчитися в кінці лютого, або ж початися в кінці грудня і закінчитися в січні, або протриматися з грудня по лютий.

Доповнення

До слова, синоптики кажуть, що у вересні аномальна спека в Україну не повернеться.

Заморозки на поверхні ґрунту очікують вже на початку наступного тижня.