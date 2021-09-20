Синоптики попередили про заморозки в Україні: де очікуються
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні найближчими днями очікуються заморозки - на заході завтра вночі, 23 вересня - поширяться на більшість території країни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Цитата:
"Вночі 22 вересня у західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності - жовтий", - вказали синоптики.
Деталі
Значне зниження температури відчутне було в Україні ще напередодні, і прийдешнього тижня на території країни пануватимуть холодні повітряні маси переважно з північного заходу, тому одягатись потрібно дуже тепло, кажуть синоптики. Похмура та дощова погода спостерігатиметься у більшості областей, у Карпатах навіть можливий мокрий сніг.
Додамо
У Карпатах температура впала до нуля.