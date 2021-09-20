Синоптики попередили про заморозки в Україні: де очікуються

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"Вночі 22 вересня у західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності - жовтий", - вказали синоптики.

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Значне зниження температури відчутне було в Україні ще напередодні, і прийдешнього тижня на території країни пануватимуть холодні повітряні маси переважно з північного заходу, тому одягатись потрібно дуже тепло, кажуть синоптики. Похмура та дощова погода спостерігатиметься у більшості областей, у Карпатах навіть можливий мокрий сніг.

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У Карпатах температура впала до нуля.