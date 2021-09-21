Вівторок у Києві розпочався із заторів: де "тягнучка"

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17 березня, 19:38 • 86147 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 110400 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 167480 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148928 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149664 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160301 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177746 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159256 перегляди

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 21 вересня, на дорогах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Голосіївському, Валерія Лобановського і Перемоги. Також рух ускладнено вулицями Жилянською, Євгена Коновальця, Набережно-Хрещатицькою, Саксаганського, Богатирською, Борщагівською, Народного Ополчення. Також затори є на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Сирецькій.

Тим часом на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Бажана та Соборності.

Рух на мостах Дарницькому, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, ​​Патона та Південному помітне незначне ускладнення в напрямку правого берега.

Доповнення

В Україні в найближчі дні очікуються заморозки.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, до Києва прийшла метеорологічна осінь.

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