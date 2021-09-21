Вівторок у Києві розпочався із заторів: де "тягнучка"

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Голосіївському, Валерія Лобановського і Перемоги. Також рух ускладнено вулицями Жилянською, Євгена Коновальця, Набережно-Хрещатицькою, Саксаганського, Богатирською, Борщагівською, Народного Ополчення. Також затори є на вулицях Дегтярівській, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Сирецькій.

Тим часом на лівому березі рух ускладнений на проспектах Броварському, Юрія Гагаріна, Бажана та Соборності.

Рух на мостах Дарницькому, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, ​​Патона та Південному помітне незначне ускладнення в напрямку правого берега.

Доповнення

В Україні в найближчі дні очікуються заморозки.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, до Києва прийшла метеорологічна осінь.