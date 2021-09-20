Позже обычного: в Киеве наступила метеорологическая осень
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 19 сентября в Киев пришла метеорологическая осень, информирует УНН.
Детали
По климатической норме 1991–2020 годов метеорологическая осень началась на три дня позже. Среднесуточная температура воздуха в этот день была ниже 15 градусов и составляла + 11,9°С.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха и в дальнейшем будет снижаться.
Позже всего метеорологическая осень в Киев пришла в прошлом году — 15 октября.
Нынешнее метеорологическое лето началось 14 мая, закончилось 18-го сентября и в целом продолжалось 128 дней. Длинным лето было в 2012 году, оно длилось 166 дней.
Напомним
На западе Украины завтра ночью прогнозируют заморозки, которые 23 сентября охватят большую часть территории страны.