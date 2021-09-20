Пізніше звичайного: у Києві настала метеорологічна осінь

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За кліматичною нормою 1991–2020 років метеорологічна осінь розпочалася на три дні пізніше. Середньодобова температура повітря цього дня була нижчою від +15 градусів і становила +11,9°С.

За прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря і надалі знижуватиметься.

Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року — 15 жовтня.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18-го вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було 2012 року, воно тривало 166 днів.

Нагадаємо

На заході України завтра вночі прогнозують заморозки, які 23 вересня охоплять більшість території країни.