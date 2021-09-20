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17 березня, 19:38 • 85181 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 109304 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 166752 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 148406 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149341 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160100 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177568 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150077 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159248 перегляди

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Пізніше звичайного: у Києві настала метеорологічна осінь

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь, інформує УНН.

Деталі

За кліматичною нормою 1991–2020 років метеорологічна осінь розпочалася на три дні пізніше. Середньодобова температура повітря цього дня була нижчою від +15 градусів і становила +11,9°С.

За прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря і надалі знижуватиметься.

Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року — 15 жовтня.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 14 травня, закінчилося 18-го вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було 2012 року, воно тривало 166 днів.

Нагадаємо

На заході України завтра вночі прогнозують заморозки, які 23 вересня охоплять більшість території країни.

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