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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 07:19  •  3755 просмотра

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Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского удара по Волчанску Харьковской области. Всего в результате российских обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

30 мая в результате удара российских войск КАБом по Волчанску Харьковской области получил ранение волонтер из Швейцарии. Всего на Харьковщине из-за ударов армии рф за прошедшие сутки один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом сообщил глава ОВА Олег Сиенубов, передает УНН

Глава обласной ОВА рассказал об обстрелах россиян региона 30 мая: 

  • В 15: 30 в Шевченковском районе во время вражеского обстрела БПЛА повреждены 3 автомобиля. Сработало ПВО. 
  •  16:12 Харьковский район, с. Русская Лозовая. Вмешательство в хозяйственное сооружение и в землю на территории частного домовладения. В результате обстрела пострадали два мужчины
  •  16:00 г. Волчанск. Во время эвакуации животных в результате вражеского обстрела КАБ получил ранение мужчина-волонтер из Швейцарии.  
  • 14: 03 Изюмский район, с. Богуславка. Учебное заведение. В результате обстрела горел отдельно расположенный учебный корпус. 
  • 14: 00 на окраине с. Рогань, Роганская тг ракетный обстрел по открытой территории за пределами села.
  •  13:50 Купянский район, с. Новоосиново. В результате обстрела горело авто. Повреждены шесть частных домовладений. погиб один человек и еще один пострадал.
  •  13:30 Чугуевский район, с. Юрченково. Разрушениям в результате обстрела КАБ подверглись два магазина, один из них разрушен полностью. Пострадал мужчина

Дополнение 

Пять человек погибли в Харькове в результате российского удара в ночь на 31 мая. Еще 25 пострадали, в том числе двое детей. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
shveitsariyaШвейцария
kharkivХарьков
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