Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии
Киев • УНН
Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского удара по Волчанску Харьковской области. Всего в результате российских обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
30 мая в результате удара российских войск КАБом по Волчанску Харьковской области получил ранение волонтер из Швейцарии. Всего на Харьковщине из-за ударов армии рф за прошедшие сутки один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом сообщил глава ОВА Олег Сиенубов, передает УНН.
Глава обласной ОВА рассказал об обстрелах россиян региона 30 мая:
- В 15: 30 в Шевченковском районе во время вражеского обстрела БПЛА повреждены 3 автомобиля. Сработало ПВО.
- 16:12 Харьковский район, с. Русская Лозовая. Вмешательство в хозяйственное сооружение и в землю на территории частного домовладения. В результате обстрела пострадали два мужчины.
- 16:00 г. Волчанск. Во время эвакуации животных в результате вражеского обстрела КАБ получил ранение мужчина-волонтер из Швейцарии.
- 14: 03 Изюмский район, с. Богуславка. Учебное заведение. В результате обстрела горел отдельно расположенный учебный корпус.
- 14: 00 на окраине с. Рогань, Роганская тг ракетный обстрел по открытой территории за пределами села.
- 13:50 Купянский район, с. Новоосиново. В результате обстрела горело авто. Повреждены шесть частных домовладений. погиб один человек и еще один пострадал.
- 13:30 Чугуевский район, с. Юрченково. Разрушениям в результате обстрела КАБ подверглись два магазина, один из них разрушен полностью. Пострадал мужчина
Дополнение
Пять человек погибли в Харькове в результате российского удара в ночь на 31 мая. Еще 25 пострадали, в том числе двое детей.
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии
Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов
Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters
Никогда не бывает достаточно ракет и систем ПВО, учитывая мощь врага-Евлаш
ТЦК задержал 23-летнего водителя грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства: в Закарпатском ТЦК отреагировали
Генштаб ВСУ: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае
Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
Ночная атака рф на Харьков: еще четверо людей могут быть под завалами
Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды
Популярные
В столице прогремели взрывы
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие
В Киевской области работает противовоздушная оборона
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии
Волонтер из Швейцарии был ранен во время российского удара по Волчанску Харьковской области. Всего в результате российских обстрелов за минувшие сутки на Харьковщине один человек погиб и еще пятеро получили ранения.
Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов
Российские оккупанты 21 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 75 взрывов из различного оружия.
Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters
Китай подтвердил, что не будет присутствовать на мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в следующем месяце, со ссылкой на четыре источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщает Reuters.
Никогда не бывает достаточно ракет и систем ПВО, учитывая мощь врага-Евлаш
Украина никогда не будет иметь достаточного количества ракет и систем противовоздушной обороны, чтобы эффективно противостоять массированным комбинированным воздушным атакам России, поэтому ей нужно больше систем, таких как Patriot, IRIS-T и NASAMS.
ТЦК задержал 23-летнего водителя грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства: в Закарпатском ТЦК отреагировали
23-летний водитель грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства, был задержан на контрольно-пропускном пункте на Закарпатье, что могло привести к срыву поставок жизненно важных препаратов.
Генштаб ВСУ: нанесены точные удары по терминалам в краснодарском крае
Нанесены удары по нефтяным терминалам и паромной переправе в краснодарском крае россии.
Удар рф по Харькову: число погибших увеличилось до пяти
Пять человек погибли в Харькове в результате российского удара в ночь на 31 мая.
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
Гроза и Науменко незаконно продали имущество терминала "Олимпекс". УНН разобрался, как бизнесмены попытались обвести вокруг пальца инвесторов.
Ночная атака рф на Харьков: еще четверо людей могут быть под завалами
По словам мэра города, в Харькове после ночного нападения российских войск было найдено тело одной жертвы, и еще четверо мирных жителей могут оказаться под завалами.
Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды
Правительство Австралии выделит Украине дополнительную помощь в размере 31 миллиона австралийских долларов, в том числе 20 миллионов австралийских долларов для Фонда энергетической поддержки Украины, чтобы помочь удовлетворить энергетические и гуманитарные потребности страны.