Вывозил животных: во время вражеского удара КАБом по Волчанску получил ранения волонтер из Швейцарии

30 мая в результате удара российских войск КАБом по Волчанску Харьковской области получил ранение волонтер из Швейцарии. Всего на Харьковщине из-за ударов армии рф за прошедшие сутки один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом сообщил глава ОВА Олег Сиенубов, передает УНН.

Глава обласной ОВА рассказал об обстрелах россиян региона 30 мая:

В 15: 30 в Шевченковском районе во время вражеского обстрела БПЛА повреждены 3 автомобиля. Сработало ПВО.

16:12 Харьковский район, с. Русская Лозовая. Вмешательство в хозяйственное сооружение и в землю на территории частного домовладения. В результате обстрела пострадали два мужчины .



. 16:00 г. Волчанск. Во время эвакуации животных в результате вражеского обстрела КАБ получил ранение мужчина-волонтер из Швейцарии.



14: 03 Изюмский район, с. Богуславка. Учебное заведение. В результате обстрела горел отдельно расположенный учебный корпус.



14: 00 на окраине с. Рогань, Роганская тг ракетный обстрел по открытой территории за пределами села.



13:50 Купянский район, с. Новоосиново. В результате обстрела горело авто. Повреждены шесть частных домовладений. погиб один человек и еще один пострадал .



. 13:30 Чугуевский район, с. Юрченково. Разрушениям в результате обстрела КАБ подверглись два магазина, один из них разрушен полностью. Пострадал мужчина



Дополнение

Пять человек погибли в Харькове в результате российского удара в ночь на 31 мая. Еще 25 пострадали, в том числе двое детей.