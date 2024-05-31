Вивозив тварин: під час ворожого удару КАБом по Вовчанську отримав поранення волонтер із Швейцарії
Київ • УНН
Волонтер із Швейцарії був поранений під час російського удару по Вовчанську Харківської області. Загалом в результаті російських обстрілів за минулу добу на Харківщині одна людина загинула і ще п'ятеро отримали поранення.
30 травня внаслідок удару російських військ КАБом по Вовчанську Харківської області дістав поранення волонтер із Швейцарії. Загалом на Харківщині через удари армії рф минулої доби одна людина загинула, пятеро постраждали. Про це повідомив голова ОВА Олег Сиєнубов, передає УНН.
Очільник Харківської ОВА розповів про обстріли росіян регіону 30 травня:
- О 15:30 у Шевченківському районі під час ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено 3 автомобілі. Спрацювало ППО.
- 16:12 Харківський район, с. Руська Лозова. Влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу постраждали два чоловіки.
- 16:00 м. Вовчанськ. Під час евакуації тварин внаслідок ворожого обстрілу КАБ дістав поранення чоловік-волонтер із Швейцарії.
- 14:03 Ізюмський районн, с. Богуславка. Навчальний заклад. Внаслідок обстрілу горів окремо розташований учбовий корпус.
- 14:00 на околиці с. Рогань, Роганська ТГ ракетний обстріл по відкритій території за межами села.
- 13:50 Куп'янський район, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіло авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь. Загинула одна людина та ще одна постраждала.
- 13:30 Чугуївський район, с. Юрченково. Руйнацій внаслідок обстрілу КАБ зазнали два магазини, один з них зруйнований повністю. Постраждав чоловік.
Доповнення
П'ятеро людей загинули в Харкові в результаті російського удару в ніч на 31 травня. Ще 25 постраждали, у тому числі двоє дітей.