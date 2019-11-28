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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43129 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108766 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100675 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107957 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118531 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147739 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148279 просмотра

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Актуальное
Витренко про "Северный поток-2": Германия способствует экономическому удушению Украины

Витренко про "Северный поток-2": Германия способствует экономическому удушению Украины

Киев  •  УНН

 • 13433 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Запуском “Северного потока-2” Германия способствует экономическому удушению Украины. Об этом заявил исполнительный директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко в интервью DW, передает УНН.

Витренко спросили, как он относится к тому, что “Германия де-факто с запуском „Северного потока-2“ отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу”, на что тот ответил: “Речь не о том, что (Германия) отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще. С запуском „Северного потока-2“ можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины”.

“Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения — теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере — это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это понимать”, — добавил Витренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не будет перекрывать газовый вентиль с Россией — Витренко

Как сообщал УНН, после того как в России назвали сроки, когда заработает “Северный поток-2”, в США в проект оборонного бюджета включили санкции против “Северного потока-2”.

В частности, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал недопустимым вывод “Северного потока-2” из-под действия газовой директивы ЕС.

Напомним, вчера Украина выиграла апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольма.

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