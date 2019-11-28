Вітренко про "Північний потік-2": Німеччина сприяє економічному придушенню України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Запуском „Північного потоку-2“ Німеччина сприяє економічному придушенню України. Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW, передає УНН.
Вітренко запитали, як він ставиться до того, що “Німеччина де-факто із запуском „Північного потоку-2“ відбирає в України роль головного транзитера російського газу в Європу”, на що той відповів: “Мова не про те, що (Німеччина) відніме роль головного транзитера, а про те, що транзиту через територію України не буде взагалі. Із запуском „Північного потоку-2“ можна очікувати, що транзиту через територію України не буде. І Німеччина повинна розуміти, що вона таким чином сприяє економічному придушенню України”.
“Доходи від транзиту є дуже суттєвими для української економіки, а весь український і східно-європейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід. А такі радикальні зміни — тепер газ повинен йти з заходу на схід, на схід України хоча б — це загроза стабільності поставок в регіоні. І Німеччина як один з лідерів Європейського Союзу повинна це усвідомлювати”, — додав Вітренко.
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Як повідомляв УНН, після того як у Росії назвали терміни, коли запрацює “Північний потік-2”, у США до проєкту оборонного бюджету включили санкції проти “Північного потоку-2”.
Зокрема, нещодавно прем’єр-міністр України Олексій Гончарук назвав неприпустимим виведення “Північного потоку-2” з-під дії газової директиви ЄС.
Нагадаємо, вчора Україна виграла апеляцію за першою скаргою Газпрому на рішення Стокгольму.