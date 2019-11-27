Україна не буде перекривати газовий вентиль з Росією — Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна не буде перекривати потік газу з Російської Федерації, навіть якщо сторони не укладуть угоду про транзит газу до кінця року. Про це заявив виконавчий директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко в інтерв’ю DW, передає УНН.
На питання про те, чи не є пропозиція закачувати російський газ в підземні сховища в Україні залякуванням, Вітренко відповів: “Щоб всіх заспокоїти — Україна не буде перекривати вентиль, Україна ніколи не перекривала вентиль. Це важливо зрозуміти. У нас немає такої традиції — виходити на телеекрани і говорити: „Ми перекриваємо вентиль“. Немає у нас такого. Ми просто говоримо — не переживайте”, — сказав Вітренко.
За його словами, в разі, якщо газ буде надходити на територію України без відповідного контракту, ми не будемо “перекривати вентилі, припиняючи потік газу”. Замість цього газ з Росії закачуватиметься в підземні сховища. “Ми будемо чекати документального оформлення, тільки після цього оператор зможе направити цей газ туди, куди власник з відповідними документами скаже цей газ направити”, — сказав Вітренко.
Нагадаємо, у Нафтогазі пояснили, чому припинили купувати газ напряму у Газпрому.