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У Нафтогазі пояснили, чому припинили купувати газ напряму у Газпрому

У Нафтогазі пояснили, чому припинили купувати газ напряму у Газпрому

Київ • УНН

 • 12534 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" припинив прямі закупівлі газу у російського ПАТ "Газпром", адже російська компанія висувала неприйнятні умови, зокрема виставила вищу ціну, ніж на європейському ринку. Про це повідомив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.

"Вчора і позавчора різні публічні особи нагадали нам про чергову річницю припинення прямих поставок газу від Газпрому. Це дійсно дуже добре, що Україна, 40-мільйонна європейська країна, позбулася критичної залежності від одного постачальника газу... Але, можливо, вам було би корисно краще розуміти, за рахунок чого це відбулося. Нафтогаз припинив купувати газ напряму у Газпрому тому, що Газпром висував неприйнятні умови, зокрема вимагав ціну вищу, ніж за якою ми купували газ на європейському ринку", - відзначив Вітренко.

При цьому, з його слів, на той час українська сторона вже забезпечила можливість покривати всі потреби України у імпортованому газу за рахунок поставок газу з європейського ринку.

"Для цього потрібно було побудувати нове з’єднання між Словаччиною та Україною, налагодити надійні стосунки з провідними європейськими постачальниками газу, побороти внутрішню і зовнішню бюрократію. Також важливо було через Стокгольмський арбітраж захиститися від штрафів за положенням контракту з Газпромом "бери або плати". Інакше ми би платили за одні й ті ж обсяги газу два рази - один раз тоді, коли ми купували газ з Європи, а потім ще раз Газпрому за те, що ми ці обсяги не відібрали у Газпрому", - зауважив менеджер з Нафтогазу.

Додамо, за даними Укртрансгазу, Україна не імпортує газ з Росії 1461 день.

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