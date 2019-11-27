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В Нафтогазе объяснили, почему прекратили покупать газ напрямую у Газпрома

В Нафтогазе объяснили, почему прекратили покупать газ напрямую у Газпрома

Киев  •  УНН

 • 12534 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" прекратил прямые закупки газа у российского ПАО "Газпром", ведь российская компания выдвигала неприемлемые условия, в частности выставила более высокую цену, чем на европейском рынке. Об этом сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

"Вчера и позавчера различные публичные лица напомнили нам об очередной годовщине прекращения прямых поставок газа от Газпрома. Это действительно очень хорошо, что Украина, 40-миллионная европейская страна лишилась критической зависимости от одного поставщика газа... Но, возможно, вам было бы полезно лучше понимать, за счет чего это произошло. Нафтогаз прекратил покупать газ напрямую у Газпрома, потому что Газпром выдвигал неприемлемые условия, в частности требовал цену выше, чем по которой мы покупали газ на европейском рынке", - отметил Витренко.

При этом, по его словам, в то время украинская сторона уже обеспечила возможность покрывать все потребности Украины в импортируемом газе за счет поставок газа с европейского рынка.

"Для этого нужно было построить новое соединение между Словакией и Украиной, наладить надежные отношения с ведущими европейскими поставщиками газа, побороть внутреннюю и внешнюю бюрократию. Также важно было через Стокгольмский арбитраж защититься от штрафов по положению контракта с Газпромом "бери или плати". Иначе мы бы платили за одни и те же объемы газа два раза - один раз тогда, когда мы покупали газ из Европы, а затем еще раз Газпрому за то, что мы эти объемы не отобрали у Газпрома", - отметил менеджер из Нафтогаза.

Добавим, по данным Укртрансгаза, Украина не импортирует газ из России 1461 день.

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