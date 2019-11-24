Санкції проти "Північного потоку-2" включили до проєкту оборонного бюджету США

КИЇВ. 24 листопада. УНН. До проєкту оборонного бюджету США на 2020 рік були включені санкції проти "Північного потоку-2". Санкції стосуються компаній, що беруть участь у будівництві цього газопроводу, повідомляє УНН із посиланням на Deutche Welle.