Санкції проти "Північного потоку-2" включили до проєкту оборонного бюджету США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. До проєкту оборонного бюджету США на 2020 рік були включені санкції проти "Північного потоку-2". Санкції стосуються компаній, що беруть участь у будівництві цього газопроводу, повідомляє УНН із посиланням на Deutche Welle.
Санкції проти "Північного потоку-2" були включені до проєкту оборонного бюджету США на 2020 рік. Про це в суботу, 23 листопада, повідомив голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Джим Ріш у коментарі виданню Defense News.
"Причина цієї ініціативи полягає в тому, що вікно можливостей закривається. Значна частина "Північного потоку-2" вже побудована", - зазначив він.
За його словами, санкції стосуватимуться компаній, які беруть участь в будівництві цього газопроводу.
"Це буде дорого їм (компаніям - ред.) коштувати. Я вважаю, що якщо ці санкції ухвалять, (компанії - ред.) закриються, і я думаю, що росіянам доведеться шукати інший спосіб зробити це, якщо вони зможуть це зробити", - сказав Ріш.
Як зазначає видання, включення санкцій проти "Північного потоку-2" є сильним сигналом. Утім, проєкт оборонного бюджету повинен ще бути затвердженим у Палаті представників та Сенаті США. Їхні представники ще не досягли остаточної угоди щодо цього законопроєкту.
Нагадаємо, що над проєктом "Північний потік-2" працює низка російських і європейських компаній. Газопровід має бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже діючим "Північним потоком". Усі країни, у територіальних водах яких проходитиме "Північний потік-2", вже надали дозволи на його прокладення. Загальна протяжність газопроводу складає 1230 кілометрів.
Як повідомляв УНН, газопровід “Північний потік-2” запрацює в середині 2020 року.