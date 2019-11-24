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Санкции против "Северного потока-2" включили в проекту оборонного бюджета США

Санкции против "Северного потока-2" включили в проекту оборонного бюджета США

Киев  •  УНН

 • 10954 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В проект оборонного бюджета США на 2020 год были включены санкции против "Северного потока-2". Санкции касаются компаний, участвующих в строительстве этого газопровода, сообщает УНН со ссылкой на Deutche Welle.

Санкции против "Северного потока-2" были включены в проект оборонного бюджета США на 2020 год. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш в комментарии изданию Defense News.

"Причина этой инициативы заключается в том, что окно возможностей закрывается. Значительная часть "Северного потока-2" уже построена", - отметил он.

По его словам, санкции будут касаться компаний, участвующих в строительстве этого газопровода.

"Это будет дорого им (компаниям - ред.) стоить. Я считаю, что если эти санкции примут, (компании - ред.) закроются, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ сделать это, если они смогут это сделать" - сказал Риш.

Как отмечает издание, включение санкций против "Северного потока-2" является сильным сигналом. Впрочем, проект оборонного бюджета должен еще быть утвержденным в Палате представителей и Сенате США. Их представители еще не достигли окончательного соглашения по этому законопроекту.

Напомним, что над проектом "Северный поток-2" работает ряд российских и европейских компаний. Газопровод должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже действующим "Северным потоком". Все страны, в территориальных водах которых пройдет "Северный поток-2", уже предоставили разрешения на его прокладку. Общая протяженность газопровода составляет 1230 километров.

Как сообщал УНН, газопровод "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года.

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