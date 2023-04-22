Утечка секретных разведданных была продолжительней, чем считалось ранее - NYT

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Пользователь популярной среди геймеров социальной медиа-платформы Discord, соответствующий профилю американского военного Джека Тейшейры, задержанного в США за утечку американских секретных документов, распространял разведданные в большей чат-группе через несколько дней после начала войны в Украине, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

"Согласно публикациям в интернете, проанализированным The New York Times, военнослужащий Национальной гвардии ВВС (США), которого обвиняют в утечке секретных документов для небольшой группы геймеров, публиковал конфиденциальную информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее, и в гораздо большей группе чата", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что "в феврале 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, профиль пользователя, который совпадал с профилем летчика Джека Тейшейры, начал публиковать секретные разведывательные данные о российских военных действиях в ранее неизвестной группе чата на Discord, популярной среди геймеров социальной медиа-платформе". "Чат-группа насчитывала около 600 участников", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Секретные документы, которые появились в социальных сетях в последние недели, раскрывают информацию по целому ряду тем, от оценок США войны в Украине до разведывательных данных, собранных о дипломатических союзниках.

ФБР 13 апреля задержало по делу 21-летнего Джека Тейшейру.

Тейшейру обвиняют в "незаконном копировании и хранении защищённых секретных документов". Агент ФБР на слушаниях по делу заявил, что Тейшейра имел "сверхсекретный доступ" к документам с 2021 года, а также "имел закрытый доступ к другим строго секретным программам".

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