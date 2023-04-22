Витік секретних розвідданих був більш тривалим, ніж вважалося раніше - NYT

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Користувач популярної серед геймерів соціальної медіа-платформи Discord, що відповідає профілю американського військового Джека Тейшейри, затриманого в США за витік американських секретних документів, поширював розвіддані у більшій чат-групі через кілька днів після початку війни в Україні, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

"Згідно з публікаціями в інтернеті, проаналізованим The New York Times, військовослужбовець Національної гвардії ВПС (США), якого звинувачують у витоку секретних документів для невеликої групи геймерів, публікував конфіденційну інформацію на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше, і в набагато більшій групі чату", - ідеться у повідомленні.

Видання пише, що "у лютому 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну, профіль користувача, який збігався з профілем пілота Джека Тейшейри, почав публікувати секретні розвідувальні дані про російські військові дії в раніше невідомій групі чату на Discord, популярній серед геймерів соціальній медіа-платформі". "Чат-група налічувала близько 600 учасників", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

Секретні документи, які з'явилися в соціальних мережах останніми тижнями, розкривають інформацію з цілої низки тем, від оцінок США війни в Україні до розвідувальних даних, зібраних про дипломатичних союзників.

ФБР 13 квітня затримала у справі 21-річного Джека Тейшейру.

Тейшейру звинувачують у "незаконному копіюванні та зберіганні захищених секретних документів". Агент ФБР на слуханнях у справі заявив, що Тейшейра мав "надсекретний доступ" до документів з 2021 року, а також "мав закритий доступ до інших суворо секретних програм".

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