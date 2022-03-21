Утечка аммиака в Сумах: угрозы населению города нет - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Угрозы населению города Сумы из-за утечки аммиака на предприятии "Сумыхимпром" нет. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram по состоянию на 8 часов утра, пишет УНН.
Цитата
"Угрозы населению города Сумы нет! Предварительно жертв и пострадавших нет", - написал он.
Детали
Живицкий рассказал о ситуации с утечкой аммиака:
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- В результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн.
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- По состоянию на 05:00 наблюдается незначительная утечка аммиака.
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- В 7:15 ее локализовали.
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Аварийные бригады ГСЧС и завода проводят работы по осаждению аммиачного облака.
Ранее
21 марта в 4:30 в Сумах на заводе "Сумыхимпром" из-за вражеских действий произошла утечка аммиака. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица.
ГСЧС сообщила об одном травмированном работнике предприятия.