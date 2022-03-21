Утечка аммиака в Сумах: угрозы населению города нет - глава ОГА

Цитата

"Угрозы населению города Сумы нет! Предварительно жертв и пострадавших нет", - написал он.

Детали

Живицкий рассказал о ситуации с утечкой аммиака:



В результате российского вражеского обстрела поврежден резервуар с аммиаком емкостью в 50 тонн.



По состоянию на 05:00 наблюдается незначительная утечка аммиака.



В 7:15 ее локализовали.



Аварийные бригады ГСЧС и завода проводят работы по осаждению аммиачного облака.

Ранее

21 марта в 4:30 в Сумах на заводе "Сумыхимпром" из-за вражеских действий произошла утечка аммиака. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица.

ГСЧС сообщила об одном травмированном работнике предприятия.