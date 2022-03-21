Витік аміаку у Сумах: загрози населенню міста немає - голова ОДА

Цитата

"Загрози населенню міста Суми немає! Попередньо жертв та постраждалих немає", - написав він.

Деталі

Живицький розповів про ситуацію з витоком аміаку:



Внаслідок російського ворожого обстрілу пошкоджено резервуар з аміаком ємністю у 50 тонн.



Станом на 05:00 спостерігається незначний витік аміаку.



О 7:15 його локалізували.



Аварійні бригади ДСНС та заводу проводять роботи з осадження аміачної хмари.

Раніше

21 березня о 4:30 у Сумах на заводі "Сумихімпром" через ворожі дії стався витік аміаку. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця.

ДСНС повідомила про одного травмованого працівника підприємства.