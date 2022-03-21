Витік аміаку у Сумах: загрози населенню міста немає - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Загрози населенню міста Суми через витік аміаку на підприємстві "Сумихімпром" немає. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram станом на 8 годину ранку, пише УНН.
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"Загрози населенню міста Суми немає! Попередньо жертв та постраждалих немає", - написав він.
Деталі
Живицький розповів про ситуацію з витоком аміаку:
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- Внаслідок російського ворожого обстрілу пошкоджено резервуар з аміаком ємністю у 50 тонн.
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- Станом на 05:00 спостерігається незначний витік аміаку.
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- О 7:15 його локалізували.
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Аварійні бригади ДСНС та заводу проводять роботи з осадження аміачної хмари.
Раніше
21 березня о 4:30 у Сумах на заводі "Сумихімпром" через ворожі дії стався витік аміаку. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця.
ДСНС повідомила про одного травмованого працівника підприємства.