Витік аміаку у Сумах: одна особа травмована

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Внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.

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"Станом на 07:30 у м. Суми на території ПАТ "Сумихімпром" проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід. Підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари. Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства). Аварійну ситуацію локалізовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомлялось раніше, 21 березня о 4:30 у Сумах на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця.