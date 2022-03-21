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Витік аміаку у Сумах: одна особа травмована

Витік аміаку у Сумах: одна особа травмована

Київ • УНН

 • 92046 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. 21 березня у Сумах на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Повідомляється про одного травмованого працівника підприємства. Про це пише УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі 

Внаслідок обстрілу був пошкоджений 1 резервуар з аміаком.

Цитата

"Станом на 07:30 у м. Суми на території ПАТ "Сумихімпром" проведено роботи по накладанню бандажу на пошкоджений трубопровід. Підрозділи ДСНС продовжують роботи по осадженню аміачної хмари. Внаслідок події 1 особа травмована (працівник підприємства). Аварійну ситуацію локалізовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Як повідомлялось раніше, 21 березня о 4:30 у Сумах на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: с. Новоселиця.

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