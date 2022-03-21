Утечка аммиака в Сумах: один человек травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. 21 марта в Сумах на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Сообщается об одном травмированном работнике предприятия. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком.
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"По состоянию на 07:30 в г. Суммы на территории ПАО "Сумыхимпром" проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Подразделения ГСЧС продолжают работы по осаждению аммиачного облака. В результате происшествия 1 человек травмирован (работник предприятия). Аварийная ситуация локализована", - говорится в сообщении.
Напомним
Как сообщалось ранее, 21 марта в 4:30 в Сумах на заводе "Сумыхимпром" произошел утечка аммиака. Направление ветра и населенные пункты, оказавшиеся под угрозой: с. Новоселица.