Утечку аммиака в Сумах ликвидировали, угрозы населению нет - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Утечку аммиака в Сумах на предприятии "Сумыхимпром" ликвидировали, угрозы населению нет. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram, пишет УНН.
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"В 7:50 утечку ликвидировали. Сейчас проводятся регламентные работы. Угрозы для населения нет", - сообщил Живицкий.
Председатель ОГА также добавил, что стало известно об одном травмированном человеке, это работник предприятия.
Детали
В ГСЧС уточнили, что аварию по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидировали в 07:49.
"Работниками предприятия начато регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Подразделениями ГСЧС работы завершены", - добавили в ведомстве.
Ранее
21 марта в 4:30 в Сумах на заводе "Сумыхимпром" из-за вражеских действий случился утечка аммиака. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица.