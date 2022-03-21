Утечку аммиака в Сумах ликвидировали, угрозы населению нет - глава ОГА

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"В 7:50 утечку ликвидировали. Сейчас проводятся регламентные работы. Угрозы для населения нет", - сообщил Живицкий.

Председатель ОГА также добавил, что стало известно об одном травмированном человеке, это работник предприятия.

Детали

В ГСЧС уточнили, что аварию по выбросу аммиака в городе Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидировали в 07:49.

"Работниками предприятия начато регламентные работы по восстановлению технологического процесса. Подразделениями ГСЧС работы завершены", - добавили в ведомстве.

Ранее

21 марта в 4:30 в Сумах на заводе "Сумыхимпром" из-за вражеских действий случился утечка аммиака. Направление ветра и населенные пункты, которые оказались под угрозой: село Новоселица.