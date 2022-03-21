Витік аміаку у Сумах ліквідували, загрози населенню немає - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Витік аміаку у Сумах на підприємстві "Сумихімпром" ліквідували, загрози населенню немає. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram, пише УНН.
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"О 7:50 витік ліквідували. Наразі проводяться регламентні роботи. Загрози для населення немає", - повідомив Живицький.
Голова ОДА також додав, що стало відомо про одну травмовану людину, це працівник підприємства.
Деталі
У ДСНС уточнили, що аварію по викиду аміаку у місті Суми на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідовано о 07:49.
"Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи з відновлення технологічного процесу. Підрозділами ДСНС роботи завершено", - додали у відомстві.
Раніше
21 березня о 4:30 у Сумах на заводі "Сумихімпром" через ворожі дії стався витік аміаку. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця.