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Витік аміаку у Сумах ліквідували, загрози населенню немає - голова ОДА

Витік аміаку у Сумах ліквідували, загрози населенню немає - голова ОДА

Київ • УНН

 • 120346 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Витік аміаку у Сумах на підприємстві "Сумихімпром" ліквідували, загрози населенню немає. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Telegram, пише УНН.

Цитата

"О 7:50 витік ліквідували. Наразі проводяться регламентні роботи. Загрози для населення немає", - повідомив Живицький.

Голова ОДА також додав, що стало відомо про одну травмовану людину, це працівник підприємства.

Деталі

У ДСНС уточнили, що аварію по викиду аміаку у місті Суми на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідовано о 07:49.

"Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи з відновлення технологічного процесу. Підрозділами ДСНС роботи завершено", - додали у відомстві.

Раніше

21 березня о 4:30 у Сумах на заводі "Сумихімпром" через ворожі дії стався витік аміаку. Напрям вітру та населенні пункти, які опинилися під загрозою: село Новоселиця.

Українські Національні Новини

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