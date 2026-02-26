$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 1406 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 5396 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 7214 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 50637 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 32301 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 46654 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 60848 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52457 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 61281 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31477 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Графики отключений электроэнергии
Выстрел из гранатомета на выставке оружия в Чернигове в 2022 году: двум военным вынесен приговор

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Двух военных приговорили к 5 и 6 годам заключения за нарушение правил обращения с оружием. В сентябре 2022 года на выставке в Чернигове они позволили ребенку выстрелить из гранатомета, ранив пятерых человек, в том числе четырех детей.

Выстрел из гранатомета на выставке оружия в Чернигове в 2022 году: двум военным вынесен приговор

Двум военным, из-за которых в сентябре 2022 года на выставке оружия в черниговской школе произошел выстрел из гранатомета, вынесен приговор - им назначили реальные сроки наказания - 5 и 6 лет заключения, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

Трагедия произошла в сентябре 2022 года на благотворительной ярмарке, где военные демонстрировали образцы вооружения. Следствие выяснило, что один из военных выложил на стол реактивную противотанковую гранату, которая даже не была должным образом учтена - ее техническое состояние никто не проверял.

Другой военнослужащий во время демонстрации привел гранатомет в боевое положение и, не осознавая опасности, передал его ребенку, позволив нажать на спусковой крючок.

Раздался выстрел, произошел взрыв. Пострадали пять человек, из них четверо - дети. Один мальчик получил тяжелые телесные повреждения.

За нарушение правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины) суд признал обоих военных виновными и назначил им реальные сроки наказания - 5 и 6 лет заключения.

В школе Днепра во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв, есть пострадавшие23.02.26, 14:53 • 3390 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
благотворительность
Чернигов