Выстрел из гранатомета на выставке оружия в Чернигове в 2022 году: двум военным вынесен приговор
Киев • УНН
Двух военных приговорили к 5 и 6 годам заключения за нарушение правил обращения с оружием. В сентябре 2022 года на выставке в Чернигове они позволили ребенку выстрелить из гранатомета, ранив пятерых человек, в том числе четырех детей.
Двум военным, из-за которых в сентябре 2022 года на выставке оружия в черниговской школе произошел выстрел из гранатомета, вынесен приговор - им назначили реальные сроки наказания - 5 и 6 лет заключения, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Трагедия произошла в сентябре 2022 года на благотворительной ярмарке, где военные демонстрировали образцы вооружения. Следствие выяснило, что один из военных выложил на стол реактивную противотанковую гранату, которая даже не была должным образом учтена - ее техническое состояние никто не проверял.
Другой военнослужащий во время демонстрации привел гранатомет в боевое положение и, не осознавая опасности, передал его ребенку, позволив нажать на спусковой крючок.
Раздался выстрел, произошел взрыв. Пострадали пять человек, из них четверо - дети. Один мальчик получил тяжелые телесные повреждения.
За нарушение правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины) суд признал обоих военных виновными и назначил им реальные сроки наказания - 5 и 6 лет заключения.
