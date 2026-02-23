$43.270.01
50.920.00
ukenru
12:02 • 2396 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 10192 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 15033 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 15564 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 27207 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 39802 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 39635 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 61002 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 52082 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 51480 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
В школе Днепра во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В лицее Днепра произошел взрыв во время демонстрации ученикам боеприпасов. Двое детей получили легкие телесные повреждения.

В школе Днепра во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв, есть пострадавшие

В одном из лицеев Днепра произошел взрыв. По предварительной информации, инцидент произошел во время демонстрации учащимся боеприпасов. Об этом сообщает полиция города, передает УНН.

23 февраля в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в одном из лицеев города Днепр.

Теракт во Львове 22 февраля - появилось видео закладки взрывчатки22.02.26, 15:04 • 16906 просмотров

"По предварительной информации, во время показа учащимся демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление.

На сообщение немедленно отреагировали сотрудники полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки", - говорится в сообщении.

В результате инцидента травмированы двое детей, предварительно у несовершеннолетних легкие телесные повреждения, добавили правоохранители.

Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и открытии уголовного производства. Полиция работает на месте происшествия.

10-летний мальчик погиб от взрыва гранаты в Хмельницкой области23.02.26, 12:34 • 2420 просмотров

Евгений Царенко

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Днепр (город)