В школе Днепра во время демонстрации боеприпасов произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
В лицее Днепра произошел взрыв во время демонстрации ученикам боеприпасов. Двое детей получили легкие телесные повреждения.
В одном из лицеев Днепра произошел взрыв. По предварительной информации, инцидент произошел во время демонстрации учащимся боеприпасов. Об этом сообщает полиция города, передает УНН.
23 февраля в социальных сетях появилась информация о чрезвычайном происшествии в одном из лицеев города Днепр.
"По предварительной информации, во время показа учащимся демонстративных боеприпасов произошел взрыв и задымление.
На сообщение немедленно отреагировали сотрудники полиции. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и провели первоочередные меры проверки", - говорится в сообщении.
В результате инцидента травмированы двое детей, предварительно у несовершеннолетних легкие телесные повреждения, добавили правоохранители.
Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и открытии уголовного производства. Полиция работает на месте происшествия.
