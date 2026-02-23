У школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
У ліцеї Дніпра стався вибух під час демонстрації учням боєприпасів. Двоє дітей отримали легкі тілесні ушкодження.
В одному з ліцеїв Дніпра стався вибух. За попередньою інформацією інцидент стався під час демонстрації учням боєприпасів. Про це повідомляє поліція міста, передає УНН.
23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро.
"За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.
На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження, додали правоохоронці.
Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження. Поліція працює на місці події.
