12:02 • 2452 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 10285 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 15190 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 15717 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 27348 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 39903 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 39689 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 61065 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 52092 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 51486 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

У школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів стався вибух, є постраждалі

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У ліцеї Дніпра стався вибух під час демонстрації учням боєприпасів. Двоє дітей отримали легкі тілесні ушкодження.

У школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів стався вибух, є постраждалі

В одному з ліцеїв Дніпра стався вибух. За попередньою інформацією інцидент стався під час демонстрації учням боєприпасів. Про це повідомляє поліція міста, передає УНН.

23 лютого в соціальних мережах зʼявилась інформація щодо надзвичайної події в одному з ліцеїв міста Дніпро.

Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівки22.02.26, 15:04 • 16909 переглядiв

"За попередньою інформацією, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух та задимлення.

На повідомлення негайно відреагували працівники поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини та провели першочергові заходи перевірки", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок інциденту травмовано двоє дітей, попередньо у неповнолітніх легкі тілесні ушкодження, додали правоохоронці.

Наразі вирішується питання про надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження. Поліція працює на місці події.

10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати на Хмельниччині23.02.26, 12:34 • 2438 переглядiв

Євген Царенко

Кримінал
Соціальна мережа
Дніпро (місто)