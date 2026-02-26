Постріл з гранатомету на виставці зброї у Чернігові у 2022 році: двом військовим винесли вирок
Київ • УНН
Двох військових засудили до 5 та 6 років ув'язнення за порушення правил поводження зі зброєю. У вересні 2022 року на виставці у Чернігові вони дозволили дитині вистрілити з гранатомета, поранивши п'ятьох людей, зокрема чотирьох дітей.
Двом військовим, через яких у вересні 2022 року на виставці зброї у чернігівський школі стався постріл з гранатомету, винесено вирок - їм призначили реальні строки покарання - 5 і 6 років ув’язнення, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Трагедія сталася у вересні 2022 року на благодійному ярмарку, де військові демонстрували зразки озброєння. Слідство з’ясувало, що один з військових виклав на стіл реактивну протитанкову гранату, яка навіть не була належно облікована - її технічний стан ніхто не перевіряв.
Інший військовослужбовець під час демонстрації привів гранатомет у бойове положення та, не усвідомлюючи небезпеки, передав його дитині, дозволивши натиснути на спусковий гачок.
Пролунав постріл, стався вибух. Постраждали п’ятеро людей, з них четверо - діти. Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження.
За порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України) суд визнав обох військових винними та призначив їм реальні строки покарання - 5 і 6 років ув’язнення.
