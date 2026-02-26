Постріл з гранатомету на виставці зброї у Чернігові у 2022 році: двом військовим винесли вирок

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 1558 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 6076 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 7606 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 51117 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 32509 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 46749 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 60919 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 52493 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 61451 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31495 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.5м/с
69%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів26 лютого, 04:58 • 34880 перегляди
Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву26 лютого, 07:08 • 4740 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"26 лютого, 07:34 • 30612 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 28674 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф09:59 • 29999 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 6076 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 4580 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 51117 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 61451 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 66574 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo09:00 • 28770 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 46202 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 48987 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 53644 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 53937 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian

Постріл з гранатомету на виставці зброї у Чернігові у 2022 році: двом військовим винесли вирок

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Двох військових засудили до 5 та 6 років ув'язнення за порушення правил поводження зі зброєю. У вересні 2022 року на виставці у Чернігові вони дозволили дитині вистрілити з гранатомета, поранивши п'ятьох людей, зокрема чотирьох дітей.

Постріл з гранатомету на виставці зброї у Чернігові у 2022 році: двом військовим винесли вирок

Двом військовим, через яких у вересні 2022 року на виставці зброї у чернігівський школі стався постріл з гранатомету, винесено вирок - їм призначили реальні строки покарання - 5 і 6 років ув’язнення, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Трагедія сталася у вересні 2022 року на благодійному ярмарку, де військові демонстрували зразки озброєння. Слідство з’ясувало, що один з військових виклав на стіл реактивну протитанкову гранату, яка навіть не була належно облікована - її технічний стан ніхто не перевіряв.

Інший військовослужбовець під час демонстрації привів гранатомет у бойове положення та, не усвідомлюючи небезпеки, передав його дитині, дозволивши натиснути на спусковий гачок.

Пролунав постріл, стався вибух. Постраждали п’ятеро людей, з них четверо - діти. Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження.

За порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України) суд визнав обох військових винними та призначив їм реальні строки покарання - 5 і 6 років ув’язнення.

У школі Дніпра під час демонстрації боєприпасів стався вибух, є постраждалі23.02.26, 14:53 • 3390 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
благодійність
Чернігів