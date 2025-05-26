Высокотехнологичные компании, которые намеревались уйти с рынка рф, следует "душить", считает путин
Киев • УНН
путин заявил, что компании, которые не ушли из рф, но действуют против нее, надо "душить". Он добавил, что россия предоставляла им благоприятные условия.
Иностранные IT-сервисы, заявившие об уходе с российского рынка, но продолжающие получать в рф прибыль, президент россии владимир путин призвал "душить". Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Кремлевский глава владимир путин заявил о необходимости "душить" сервисы, которые не до конца ушли с российского рынка, которые получают прибыль, но действуют против рф.
Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!
При этом, диктатор заметил, что из россии "никого не выгоняли, никому не мешали".
Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы. .. А они пытаются нас душить. И нужно отвечать им взаимностью
Напомним
путин выражает обеспокоенность состоянием российской экономики из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок.
путин разрешил банку Goldman Sachs продать свой российский бизнес компании "Балчуг Капитал".