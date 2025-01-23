путін все більше занепокоєний станом економіки рф - ЗМІ

Російський диктатор володимир путін все більше стурбований станом економіки росії, тоді як президент Дональд Трамп наполягає на угоді з Україною. Про це агентству Reuters повідомило п’ять джерел, обізнаних із ситуацією, передає УНН.

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Reuters з посиланням на джерела заявляє, що путін дедалі більше занепокоєний диспропорцією російської економіки під час війни, в той час, як Трамп наполягає на припиненні конфлікту в Україні.

Reuters зазначає, що російська економіка, що ґрунтується на експорті нафти, газу та мінералів, стрімко зросла за останні два роки, попри численні раунди санкцій Заходу, запроваджених після її вторгнення в Україну у 2022 році.

Але внутрішня діяльність в останні місяці стала напруженою через брак робочої сили та високі відсоткові ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією, яка прискорилася через рекордні військові витрати.

За словами двох джерел, знайомих із мисленням у кремлі, це сприяло виникненню думки в частині російської еліти про те, що врегулювання війни шляхом переговорів є бажаним.

Трамп, який повернувся на посаду в понеділок, пообіцяв швидко вирішити конфлікт в Україні.

Цього тижня він заявив, що якщо путін не піде на переговори, ймовірні додаткові санкції та мита щодо росії, додавши, що рф рухається до "великих проблем" в економіці.

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Високопоставлений помічник кремля заявив у вівторок, що росія наразі не отримувала конкретних пропозицій щодо переговорів.

"росія, звичайно, економічно зацікавлена ​​в переговорах про дипломатичне припинення конфлікту", — сказав в інтерв’ю Олег В’югін, колишній заступник голови Центрального банку росії, посилаючись на ризик зростання економічних деформацій, оскільки рф посилює військові та витрати на оборону.

В'югін не був одним із п'яти джерел, які всі говорили на умовах анонімності через делікатність ситуації в росії. Тут вперше задокументовано ступінь занепокоєння путіна щодо економіки, описаний джерелами, і вплив цього на погляди кремля щодо війни.

Раніше Reuters повідомляв, що путін готовий обговорити з Трампом варіанти припинення вогню, але необхідно прийняти територіальні загарбання рф в Україні та що Київ має відмовитися від своєї заявки на вступ до НАТО під керівництвом США.

Розчарування путіна було очевидним під час зустрічі в кремлі з лідерами бізнесу ввечері 16 грудня, де він вилаяв вищих економічних чиновників, - повідомило два джерела, які знають про дискусії про економіку в кремлі та уряді.

Одне з джерел, яке було поінформовано після зустрічі, повідомило, що путін був помітно незадоволений, почувши про скорочення приватних інвестицій через вартість кредиту.

кремль оприлюднив вступні коментарі путіна, в яких хвалив бізнес, але не назвав нікого з бізнес-учасників переважно закритої зустрічі. Агентство Reuters підтвердило з одного джерела, що голова Центробанку Ельвіра Набіулліна не була присутня.

Окрім того, повідомляється, що у своєму коментарі 19 грудня путін закликав прийняти "збалансоване рішення про курс". Наступного дня, на своєму останньому засіданні з монетарної політики цього року, центральний банк утримав ставку на рівні 21%, попри очікування ринку, що вона підвищиться на 200 базисних пунктів.

У промові після рішення Набіулліна заперечила, що піддалася тиску. Вона сказала, що критика політики центрального банку посилилася, коли ставки були високими.

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Доповнення

росія продовжує спалювати свої резерви, щоб підтримати військову економіку. Резерви країни-агресора також були витрачені на підтримку економіки в умовах масштабних санкцій.



Додамо

В січні США запровадили найагресивніші та наймасштабніші санкції проти російської нафтової промисловості, зачепивши великих експортерів, страхові компанії та понад 150 танкерів.

