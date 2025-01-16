Чверть російських грошових резервів потонули у війні: обсяг коштів та інвестицій рф істотно скоротився

росія продовжує спалювати свої резерви, щоб підтримати військову економіку. Резерви країни-агресора також були витрачені на підтримку економіки в умовах масштабних санкцій.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Минулого року росія витратила майже чверть наявних резервів Фонду національного добробуту, щоб підтримувати економіку на воєнному стані та фінансувати своє вторгнення в Україну.

Зазначений фонд скоротився на 57%. Видання нагадує, що на початку 2022 року, - до того, як президент володимир путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну - йшлося про наявність у фонді 8,9 трлн рублів.

За даними Міністерства фінансів, у 2024 році Фонд національного добробуту майже не змінився і становив близько 12 трильйонів рублів (117 мільярдів доларів). Однак її запаси готівки та інвестицій, які можна легко ліквідувати, скоротилися на 24% до 3,8 трильйона рублів станом на 1 січня порівняно з початком минулого року.

У звіті про можливі сценарії монетарної політики, опублікованому в жовтні, банк росії побачив ризики повного виснаження Фонду національного добробуту в 2025 році в умовах "значного погіршення зовнішніх умов" і обвалу цін на нафту.

Нагадаємо

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