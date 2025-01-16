Четверть российских денежных резервов утонули в войне: объем средств и инвестиций рф существенно сократился
Киев • УНН
Фонд национального благосостояния рф сократился на 57% с начала полномасштабного вторжения в Украину. Запасы наличности и ликвидных инвестиций уменьшились на 24% до 3,8 трлн рублей.
россия продолжает сжигать свои резервы, чтобы поддержать военную экономику. Резервы страны-агрессора также были потрачены на поддержание экономики в условиях масштабных санкций.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В прошлом году россия потратила почти четверть имеющихся резервов Фонда национального благосостояния, чтобы поддерживать экономику на военном положении и финансировать свое вторжение в Украину.
Указанный фонд сократился на 57%. Издание напоминает, что в начале 2022 года, - до того, как президент Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину - речь шла о наличии в фонде 8,9 трлн рублей.
По данным Министерства финансов, в 2024 году Фонд национального благосостояния почти не изменился и составил около 12 триллионов рублей (117 миллиардов долларов). Однако его запасы наличных денег и инвестиций, которые можно легко ликвидировать, сократились на 24% до 3,8 триллиона рублей по состоянию на 1 января по сравнению с началом прошлого года.
В отчете о возможных сценариях монетарной политики, опубликованном в октябре, банк россии увидел риски полного истощения Фонда национального благосостояния в 2025 году в условиях «значительного ухудшения внешних условий» и обвала цен на нефть.
Напомним,
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