Четверть российских денежных резервов утонули в войне: объем средств и инвестиций рф существенно сократился

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Киев  •  УНН

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Фонд национального благосостояния рф сократился на 57% с начала полномасштабного вторжения в Украину. Запасы наличности и ликвидных инвестиций уменьшились на 24% до 3,8 трлн рублей.

россия продолжает сжигать свои резервы, чтобы поддержать военную экономику. Резервы страны-агрессора также были потрачены на поддержание экономики в условиях масштабных санкций.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В прошлом году россия потратила почти четверть имеющихся резервов Фонда национального благосостояния, чтобы поддерживать экономику на военном положении и финансировать свое вторжение в Украину. 

Указанный фонд сократился на 57%. Издание напоминает, что в начале 2022 года, - до того, как президент Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину - речь шла о наличии в фонде 8,9 трлн рублей.

По данным Министерства финансов, в 2024 году Фонд национального благосостояния почти не изменился и составил около 12 триллионов рублей (117 миллиардов долларов). Однако его запасы наличных денег и инвестиций, которые можно легко ликвидировать, сократились на 24% до 3,8 триллиона рублей по состоянию на 1 января по сравнению с началом прошлого года.

В отчете о возможных сценариях монетарной политики, опубликованном в октябре, банк россии увидел риски полного истощения Фонда национального благосостояния в 2025 году в условиях «значительного ухудшения внешних условий» и обвала цен на нефть.

Напомним,

«Российские железные дороги» сокращают инвестпрограмму на 30% из-за роста стоимости заимствований. Увеличение военных грузов и санкции создают логистические проблемы в торговле с Китаем.

рф не прекращает попыток продвинуться в глубь территории на севере Харьковщины - ОВА16.01.25, 15:17 • 8741 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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