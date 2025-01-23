путин все больше обеспокоен состоянием экономики рф - СМИ
Киев • УНН
путин выражает обеспокоенность состоянием российской экономики из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок. Трамп угрожает новыми санкциями, если рф не пойдет на переговоры по Украине.
Российский диктатор владимир путин все больше обеспокоен состоянием экономики россии, тогда как президент Дональд Трамп настаивает на сделке с Украиной. Об этом агентству Reuters сообщило пять источников, знакомых с ситуацией, передает УНН.
Детали
Reuters со ссылкой на источники заявляет, что путин все больше обеспокоен диспропорцией российской экономики во время войны, в то время, как Трамп настаивает на прекращении конфликта в Украине.
Reuters отмечает, что российская экономика, основанная на экспорте нефти, газа и минералов, стремительно выросла за последние два года, несмотря на многочисленные раунды санкций Запада, введенных после ее вторжения в Украину в 2022 году.
Но внутренняя деятельность в последние месяцы стала напряженной из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, введенных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась из-за рекордных военных расходов.
По словам двух источников, знакомых с мышлением в кремле, это способствовало возникновению мнения в части российской элиты о том, что урегулирование войны путем переговоров является желательным.
Трамп, который вернулся в должность в понедельник, пообещал быстро решить конфликт в Украине.
На этой неделе он заявил, что если путин не пойдет на переговоры, вероятны дополнительные санкции и пошлины в отношении России, добавив, что рф движется к "большим проблемам" в экономике.
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Высокопоставленный помощник кремля заявил во вторник, что россия пока не получала конкретных предложений по переговорам.
"россия, конечно, экономически заинтересована в переговорах о дипломатическом прекращении конфликта", - сказал в интервью олег вьюгин, бывший заместитель председателя Центрального банка россии, ссылаясь на риск роста экономических деформаций, поскольку рф усиливает военные и расходы на оборону.
вьюгин не был одним из пяти источников, которые все говорили на условиях анонимности из-за деликатности ситуации в россии. Здесь впервые задокументирована степень беспокойства путина по поводу экономики, описанная источниками, и влияние этого на взгляды кремля относительно войны.
Ранее Reuters сообщал, что путин готов обсудить с Трампом варианты прекращения огня, но необходимо принять территориальные захваты рф в Украине и что Киев должен отказаться от своей заявки на вступление в НАТО под руководством США.
Разочарование Путина было очевидным во время встречи в кремле с лидерами бизнеса вечером 16 декабря, где он обругал высших экономических чиновников,
Один из источников, который был проинформирован после встречи, сообщил, что путин был заметно недоволен, услышав о сокращении частных инвестиций из-за стоимости кредита.
кремль обнародовал вступительные комментарии путина, в которых хвалил бизнес, но не назвал никого из бизнес-участников преимущественно закрытой встречи. Агентство Reuters подтвердило из одного источника, что глава Центробанка ельвира набиуллина не присутствовала.
Кроме того, сообщается, что в своем комментарии 19 декабря путин призвал принять "сбалансированное решение о курсе". На следующий день, на своем последнем заседании по монетарной политике в этом году, центральный банк удержал ставку на уровне 21%, несмотря на ожидания рынка, что она повысится на 200 базисных пунктов.
В речи после решения набиуллина отрицала, что поддалась давлению. Она сказала, что критика политики центрального банка усилилась, когда ставки были высокими.
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Дополнение
россия продолжает сжигать свои резервы, чтобы поддержать военную экономику. Резервы страны-агрессора также были потрачены на поддержание экономики в условиях масштабных санкций.
Добавим
В январе США ввели самые агрессивные и масштабные санкции против российской нефтяной промышленности, затронув крупных экспортеров, страховые компании и более 150 танкеров.