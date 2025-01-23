путин все больше обеспокоен состоянием экономики рф - СМИ

Российский диктатор владимир путин все больше обеспокоен состоянием экономики россии, тогда как президент Дональд Трамп настаивает на сделке с Украиной. Об этом агентству Reuters сообщило пять источников, знакомых с ситуацией, передает УНН.

Детали

Reuters со ссылкой на источники заявляет, что путин все больше обеспокоен диспропорцией российской экономики во время войны, в то время, как Трамп настаивает на прекращении конфликта в Украине.

Reuters отмечает, что российская экономика, основанная на экспорте нефти, газа и минералов, стремительно выросла за последние два года, несмотря на многочисленные раунды санкций Запада, введенных после ее вторжения в Украину в 2022 году.

Но внутренняя деятельность в последние месяцы стала напряженной из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, введенных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась из-за рекордных военных расходов.

По словам двух источников, знакомых с мышлением в кремле, это способствовало возникновению мнения в части российской элиты о том, что урегулирование войны путем переговоров является желательным.

Трамп, который вернулся в должность в понедельник, пообещал быстро решить конфликт в Украине.

На этой неделе он заявил, что если путин не пойдет на переговоры, вероятны дополнительные санкции и пошлины в отношении России, добавив, что рф движется к "большим проблемам" в экономике.

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Высокопоставленный помощник кремля заявил во вторник, что россия пока не получала конкретных предложений по переговорам.

"россия, конечно, экономически заинтересована в переговорах о дипломатическом прекращении конфликта", - сказал в интервью олег вьюгин, бывший заместитель председателя Центрального банка россии, ссылаясь на риск роста экономических деформаций, поскольку рф усиливает военные и расходы на оборону.

вьюгин не был одним из пяти источников, которые все говорили на условиях анонимности из-за деликатности ситуации в россии. Здесь впервые задокументирована степень беспокойства путина по поводу экономики, описанная источниками, и влияние этого на взгляды кремля относительно войны.

Ранее Reuters сообщал, что путин готов обсудить с Трампом варианты прекращения огня, но необходимо принять территориальные захваты рф в Украине и что Киев должен отказаться от своей заявки на вступление в НАТО под руководством США.

Разочарование Путина было очевидным во время встречи в кремле с лидерами бизнеса вечером 16 декабря, где он обругал высших экономических чиновников, - сообщило два источника, которые знают о дискуссиях об экономике в кремле и правительстве.

Один из источников, который был проинформирован после встречи, сообщил, что путин был заметно недоволен, услышав о сокращении частных инвестиций из-за стоимости кредита.

кремль обнародовал вступительные комментарии путина, в которых хвалил бизнес, но не назвал никого из бизнес-участников преимущественно закрытой встречи. Агентство Reuters подтвердило из одного источника, что глава Центробанка ельвира набиуллина не присутствовала.

Кроме того, сообщается, что в своем комментарии 19 декабря путин призвал принять "сбалансированное решение о курсе". На следующий день, на своем последнем заседании по монетарной политике в этом году, центральный банк удержал ставку на уровне 21%, несмотря на ожидания рынка, что она повысится на 200 базисных пунктов.

В речи после решения набиуллина отрицала, что поддалась давлению. Она сказала, что критика политики центрального банка усилилась, когда ставки были высокими.

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Дополнение

россия продолжает сжигать свои резервы, чтобы поддержать военную экономику. Резервы страны-агрессора также были потрачены на поддержание экономики в условиях масштабных санкций.



Добавим

В январе США ввели самые агрессивные и масштабные санкции против российской нефтяной промышленности, затронув крупных экспортеров, страховые компании и более 150 танкеров.

