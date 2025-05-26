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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Високотехнологічні компанії, які намірилися піти з ринку рф слід "душити", вважає путін

Київ • УНН

 • 3728 перегляди

путін заявив, що компанії, які не пішли з рф, але діють проти неї, треба "душити". Він додав, що росія надавала їм сприятливі умови.

Високотехнологічні компанії, які намірилися піти з ринку рф слід "душити", вважає путін

Іноземні IT-сервіси, які заявили про відхід з російського ринку, але продовжують отримувати в рф прибуток, президент росії володимир путін закликав "душити". Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Кремлівський очільник володимир путін заявив про необхідність "душити" сервіси, які не до кінця пішли з російського ринку, які отримують прибуток, але діють проти рф.

Треба їх душити. Згоден повністю. Кажу без жодного сорому, тому що вони нас намагаються душити. Треба відповідати їм взаємністю, ось і все!

- завив путін під час зустрічі з представниками підприємницьких кіл, у кремлі в понеділок, 26 травня.

При цьому, диктатор зауважив, що з росії "нікого не виганяли, нікому не заважали".

Ми надавали максимально сприятливі умови для роботи. .. А вони намагаються нас душити. І потрібно відповідати їм взаємністю

- зазначив путін. 

Нагадаємо

путін висловлює занепокоєння станом російської економіки через брак робочої сили та високі відсоткові ставки.

путін дозволив банку Goldman Sachs продати свій російський бізнес компанії "Балчуг Капітал".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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