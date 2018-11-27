Высокое качество аптечных услуг в ЕС обусловлено профобразованием собственников аптек

Издание отмечает, что в ряде европейских стран действует строгое требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании для собственников аптечного бизнеса.

"К примеру, в Австрии открыть аптеку могут только квалифицированные фармацевты с пятилетним опытом работы в аптечной сфере. Аналогичные требования выдвигают и другие европейские страны: Венгрия, Франция, Италия, Испания, Германия, Латвия, Литва, Люксембург и Словения", - отмечает "ЗН".

Не являются исключением и такие страны как Финляндия и Дании. Там правительство публикует свободные лицензии, на которые фармацевты могут подавать заявки.

"Но лицензия, опять-таки, выдается только квалифицированным фармацевтам, да еще и связанным с конкретными географическими зонами", - подчеркивает СМИ.

В Болгарии владельцем фармацевтической фирмы может быть только магистр фармации с опытом работы не менее двух лет. Даже управляющими дрогеров (магазинов, которые торгуют лечебными препаратами и косметикой) могут быть только лица с медицинским или фармацевтическим образованием, пишет издание.

Также сообщается, что почти во всех странах Евросоюза закрыт доступ в аптечный бизнес людям без специального образования и опыта.

"В Хорватии, Чехии, Мальте, Норвегии и Голландии владеть аптеками разрешается не только фармацевтам, но менеджером торговой точки обязательно должен быть квалифицированный фармацевт с профессиональной практикой не менее пяти лет", - подчеркивают журналисты.

Наряду с этим, в ЕС есть страны, где квалификация владельца аптеки не регулируется законодательством. Речь идет о Словакии и Румынии. Нет ограничений для владельца аптеки и в Украине. Из этого следует выход на рынок непрофессиональных игроков, пишет издание.

"Отсюда и низкое качество предоставляемых услуг", - резюмирует "ЗН".

Как сообщал УНН, украинские депутаты решили кардинально сменить правила игры на аптечном рынке: ограничить развитие сетевых монополий, дать шанс конкурировать с ними малому и среднему бизнесу, а в процессе прозрачной конкуренции - добиться снижения цен на лекарства. Такие благие цели заложены в законопроекте №8591. СМИ окрестили документ "аптечным".

Примечательно, что среди норм предложенного документа, также имеется требования об обязательном высшем образовании для тех, кто желает открывать аптеки. Однако, такая инициатива депутатов не понравилась сетевому аптечному бизнесу. Его представители выступили категорически против внедрения в Украине европейской практики.

Мелкий и средний аптечный бизнес, напротив, законопроект № 8591 всецело поддержали, призвав депутатов скорее принять его в первом чтении.