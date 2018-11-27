Висока якість аптечних послуг в ЄС обумовлена профосвітою власників аптек

Видання відзначає, що в низці європейських країн діє сувора вимога про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту для власників аптечного бізнесу.

"Наприклад, в Австрії відкрити аптеку можуть тільки кваліфіковані фармацевти з п'ятирічним досвідом роботи в аптечній сфері. Аналогічні вимоги висувають і інші європейські країни: Угорщина, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Латвія, Литва, Люксембург і Словенія", - зазначає "ДТ".

Не є винятком і такі країни як Фінляндія і Данія. Там уряд публікує вільні ліцензії, на які фармацевти можуть подавати заявки.

"Але ліцензія, знову-таки, видається тільки кваліфікованим фармацевтам, та ще й пов'язаним з конкретними географічними зонами", - наголошує ЗМІ.

У Болгарії власником фармацевтичної фірми може бути тільки магістр фармації з досвідом роботи не менше двох років. Навіть керуючими дрогерів (магазинів, які торгують лікувальними препаратами і косметикою) можуть бути тільки особи з медичною або фармацевтичною освітою, пише видання.

Також повідомляється, що майже у всіх країнах Євросоюзу закритий доступ в аптечний бізнес людям без спеціальної освіти і досвіду.

"У Хорватії, Чехії, Мальті, Норвегії і Голландії володіти аптеками дозволяється не тільки фармацевтам, але менеджером торгової точки обов'язково повинен бути кваліфікований фармацевт з професійною практикою не менше п'яти років", - наголошують журналісти.

Поряд з цим, в ЄС є країни, де кваліфікація власника аптеки не регулюється законодавством. Йдеться про Словаччину та Румунію. Немає обмежень для власника аптеки і в Україні. З цього випливає вихід на ринок непрофесійних гравців, пише видання.

"Звідси і низька якість послуг, що надаються", - резюмує "ДТ".

Як повідомляв УНН, українські депутати вирішили кардинально змінити правила гри на аптечному ринку: обмежити розвиток мережевих монополій, дати шанс конкурувати з ними малому і середньому бізнесу, а в процесі прозорої конкуренції - домогтися зниження цін на ліки. Такі благі цілі закладені в законопроекті №8591. ЗМІ охрестили документ "аптечним".

Примітно, що серед норм запропонованого документа, також є вимоги про обов'язкову вищу освіту для тих, хто бажає відкривати аптеки. Однак, така ініціатива депутатів не сподобалася мережевому аптечному бізнесу. Його представники виступили категорично проти впровадження в Україні європейської практики.

Дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, законопроект № 8591 повністю підтримав, закликавши депутатів якнайшвидше ухвалити його в першому читанні.