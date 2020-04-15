Восемь летальных случаев из-за COVID-19 подтвердили в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Согласно оперативной информации на 11:00 15 апреля, в Кировоградской области лабораторным методом подтвердили 192 случая заболевания COVID-19, из которых 8 летальных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передает УНН.
"14 апреля умерла 88-летняя женщина с Кропивницкого района, село Соколовское", - написал он.
За минувшие сутки, по его словам, провели 195 ПЦР-исследований контактных лиц. Из них у 48 человек обнаружили коронавирус. В общем на данный момент с COVID-19 в области лечатся 184 человек, среди них - 7 детей и 74 медработников.
"Значительное увеличение выявленных инфицированных COVID-19 обусловлено количеством проведенных ПЦР-исследований. Сейчас диагностику проводит не только вирусологическая лаборатория лабцентра, но и лаборатория областной больницы. Это дало возможность быстро обследовать всех контактных лиц. Большая часть инфицированных коронавирусом имеют легкое и бессимптомное течение болезни", - говорится в сообщении Балоня.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Кировоградской области - 192 случая.