Вісім летальних випадків від COVID-19 підтвердили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Згідно з оперативною інформацією на 11:00 15 квітня, на Кіровоградщині лабораторним методом підтвердили 192 випадки захворювання на COVID-19, із яких 8 летальних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, передає УНН.
"14 квітня померла 88-річна жінка з Кропивницького району, село Соколівське", - написав він.
За минулу добу, з його слів, провели 195 ПЛР-досліджень контактних осіб. Із них в 48 осіб виявили коронавірус. Загалом наразі з COVID-19 в області лікуються 184 осіб, серед них - 7 дітей і 74 медпрацівників.
"Значне збільшення виявлених інфікованих на COVID-19 зумовлене кількістю проведених ПЛР-досліджень. Наразі діагностику проводить не лише вірусологічна лабораторія лабцентру, а й лабораторія обласної лікарні. Це дало можливість швидко обстежити всіх контактних осіб. Більша частина інфікованих на коронавірус мають легкий і безсимптомний перебіг хвороби", - йдеться в повідомленні Балоня.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Кіровоградській області - 192 випадки.