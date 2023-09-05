Высший суд Гонконга разрешил однополые гражданские союзы

Детали

В течение последнего десятилетия ЛГБТК-активисты в бывшей британской колонии одерживали отдельные победы в судах, отменяя дискриминационную политику правительства в отношении виз, налогов и жилищных льгот.

Но дело, возбужденное заключенным продемократическим активистом Джимми Шемом, - это первый случай, когда Высший апелляционный суд Гонконга непосредственно затронул вопрос однополых браков.

В своем решении суд признал, что правительство Гонконга "нарушает свое позитивное обязательство... создать альтернативную основу для юридического признания однополых партнерств", такую как гражданские союзы. Но это не привело к принятию решения о полном брачном равенстве для однополых пар.

Суд "единогласно отклоняет апелляцию в отношении" однополых браков и признания иностранных однополых браков, говорится в решении.

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36-летний Шем дважды не смог убедить суды в том, что Гонконг должен юридически признать его брак с однополым партнером, который был зарегистрирован в Нью-Йорке почти десять лет назад.

Шем, известный борец за демократию, является одним из десятков активистов, находящихся за решеткой в ожидании судебного преследования в соответствии с законом о безопасности по обвинениям, не связанным с правами ЛГБТК-сообщества.

Дополнение

В то время как ЛГБТК-активизм сталкивается с политическими проблемами в материковом Китае, в полуавтономном Гонконге наблюдается рост поддержки однополых браков среди населения, отмечает издание. Нынешний опрос показал, что 60 процентов гонконгцев поддерживают однополые браки, по сравнению с 38 процентами десять лет назад.

В августе 2022 года апелляционные судьи написали, что конституционный текст Гонконга "предоставляет доступ к институту брака только гетеросексуальным парам".

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Исследовательница гендерных исследований Суэн Ю-Тун говорит, что Гонконг декриминализировал сексуальные отношения между взрослыми мужчинами в 1991 году, но до сих пор "не имеет защиты от дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

В Азии только Непал и Тайвань признают однополые браки, тогда как в Южной Корее законодатели недавно приняли закон, признающий однополые партнерства.

Некоторые международные компании в Гонконге также поддержали кампании за равенство браков, видя в этом способ привлечения талантов. Но руководство города, одобренное Пекином, не проявляет особого желания принимать законы, способствующие равенству ЛГБТК-сообщества.

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