У росії з'явилася форма скарг на ЛГБТ-контент на сайтах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. роскомнагляд почав блокувати сайти з ЛГБТ-контентом. З 2 вересня відомство приймає скарги від громадян на матеріали, які, на думку влади, пропагують гомосексуальність, повідомляють росзмі з посиланням на заяву заступника голови роскомнагляду вадима суботіна, передає УНН.
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«До нас надходять звернення та скарги, ми самі моніторимо, на підставі цього виноситься експертне рішення. Сьогодні відкрито форму на сайті, куди кожен може подати свою скаргу. І сьогодні підуть перші повідомлення з вимогою видалити заборонений контент. Відповідно, завтра ми перевіримо, і якщо хтось не видалить, його буде заблоковано», — розповів суботін.
Нагадаємо
Раніше президент росії володимир путін доручив створити на базі федерального центру психіатрії інститут, в якому досліджуватимуть поведінку ЛГБТ-персон.