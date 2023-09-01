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У росії з'явилася форма скарг на ЛГБТ-контент на сайтах

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. роскомнагляд почав блокувати сайти з ЛГБТ-контентом. З 2 вересня відомство приймає скарги від громадян на матеріали, які, на думку влади, пропагують гомосексуальність, повідомляють росзмі з посиланням на заяву заступника голови роскомнагляду вадима суботіна, передає УНН.

Цитата

«До нас надходять звернення та скарги, ми самі моніторимо, на підставі цього виноситься експертне рішення. Сьогодні відкрито форму на сайті, куди кожен може подати свою скаргу. І сьогодні підуть перші повідомлення з вимогою видалити заборонений контент. Відповідно, завтра ми перевіримо, і якщо хтось не видалить, його буде заблоковано», — розповів суботін.

Нагадаємо

Раніше президент росії володимир путін доручив створити на базі федерального центру психіатрії інститут, в якому досліджуватимуть поведінку ЛГБТ-персон. 

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