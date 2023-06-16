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путін наказав досліджувати поведінку ЛГБТ-людей у рф

Київ • УНН

 • 876152 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Президент росії володимир путін доручив створити на базі федерального центру психіатрії інститут, в якому досліджуватимуть поведінку ЛГБТ-персон. Про це заявив російський міністр охорони здоров'я михайло мурашко під час засідання держдуми, передає УНН.

путін наказав досліджувати поведінку ЛГБТ-людей у рф

Деталі

В середу, 14 червня, в держдумі російські депутати одноголосно в першому читанні прийняли законопроєкт про заборону в росії "зміни статі і гендерного маркера".

Тепер в росії офіційно заборонять змінювати стать в документах та медичні втручання по зміні статі, окрім тих випадків, коли лікуватимуть уроджені фізіологічні аномалії статі у дітей.

російські правозахисники та низка медиків вже розкритикували законопроєкт. Вони вважають, що це призведе до зростання кількості психічних розладів та самогубств, а також появи чорного ринку підпільних медичних послуг.

Доповнення

У грудні 2022 року володимир путін підписав закон про заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків, педофілії та зміни статі", за його порушення вводились штрафи. З 2013 року в росії було заборонено "пропаганду" серед неповнолітніх, тепер же заборона поширюється на всіх росіян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Большой театр росії" скасував балет "Нурєєв" через закон про ЛГБТ-пропаганду

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