путин приказал исследовать поведение ЛГБТ-людей в рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Президент россии владимир путин поручил создать на базе федерального центра психиатрии институт, в котором будут исследовать поведение ЛГБТ-персон. Об этом заявил российский министр здравоохранения михаил мурашко во время заседания госдумы, передает УНН.
Детали
В среду, 14 июня, в госдуме российские депутаты единогласно в первом чтении приняли законопроект о запрете в россии "смены пола и гендерного маркера".
Теперь в россии официально запретят менять пол в документах и медицинские вмешательства по смене пола, кроме тех случаев, когда будут лечить врожденные физиологические аномалии пола у детей.
российские правозащитники и ряд медиков уже раскритиковали законопроект. Они считают, что это приведет к росту количества психических расстройств и самоубийств, а также появлению черного рынка подпольных медицинских услуг.
Дополнение
В декабре 2022 года владимир путин подписал закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола", за его нарушение вводились штрафы. С 2013 года в россии была запрещена "пропаганда" среди несовершеннолетних, теперь же запрет распространяется на всех россиян.
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