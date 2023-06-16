путин приказал исследовать поведение ЛГБТ-людей в рф

Детали

В среду, 14 июня, в госдуме российские депутаты единогласно в первом чтении приняли законопроект о запрете в россии "смены пола и гендерного маркера".

Теперь в россии официально запретят менять пол в документах и медицинские вмешательства по смене пола, кроме тех случаев, когда будут лечить врожденные физиологические аномалии пола у детей.

российские правозащитники и ряд медиков уже раскритиковали законопроект. Они считают, что это приведет к росту количества психических расстройств и самоубийств, а также появлению черного рынка подпольных медицинских услуг.

Дополнение

В декабре 2022 года владимир путин подписал закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола", за его нарушение вводились штрафы. С 2013 года в россии была запрещена "пропаганда" среди несовершеннолетних, теперь же запрет распространяется на всех россиян.

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